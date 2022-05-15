Газизов высказался о борьбе «Уфы» за выживание

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге.

Судьба клуба решится в последнем туре, где уфимцы встретятся с казанским «Рубином». Он заявил, что клуб из столицы Татарстана является серьезным соперником.

«Это татаро-башкирское дерби. Мы и «Рубин» будут подходить к этой игре с одним настроем — самым серьезным», - заявил функционер в интервью «Спорт Экспрессу».

За один тур до финиша «Рубин» располагается на 14-м месте с 29-ю очками в активе, «Уфа» - на 15-м, у них 27 баллов.

Поединок состоится 21 мая.