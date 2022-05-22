Зотов рассказал о реакции Слуцкого на вылет в ФНЛ

Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал о реакции главного тренера команды Леонида Слуцкого на поражение в матче 30-го тура против «Уфы» (1:2), которое привело к вылету казанской команды в ФНЛ.

«Слуцкий ничего не говорил. Просто поблагодарил всех за сезон», — приводит слова Зотова «Спорт-Экспресс».

Также футболист признался, что ничего не знает о своём будущем.

В прошедшем сезоне 32-летний Зотов провёл в составе «Рубина» 29 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт защитника с казанским клубом рассчитан до лета нынешнего года.