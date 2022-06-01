Агент: «Кучаевым интересуются в Европе»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал об интересе к россиянину со стороны европейских клубов.

Напомним, вторую половину прошедшего сезона Кучаев провёл в «Рубине» на правах аренды. Сегодня, 1 июня, было объявлено о возвращении 24-летнего футболиста в московский клуб.

Клюев отметил, что в данный момент новая аренда Кучаева не рассматривается, но если полузащитник не будет нужен ЦСКА, то возможны различные варианты.

«Есть ли интерес к Кучаеву со стороны клубов РПЛ? Конечно, и не только из РПЛ. Европы? Можно и так сказать», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне Кучаев в общей сложности провёл 25 матчей за «Рубин» и ЦСКА, забив в них два гола, а также отдав одну результативную передачу.