Колосков прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мыслями о вылете «Рубина» в Футбольную национальную лигу.

«Произошедшее с «Рубином» в этом сезоне — необъяснимый провал. Аргументировать вылет в ФНЛ отъездом легионеров — полный бред, потому что в РПЛ от этого пострадал не только «Рубин», — приводит слова Колоскова Sport 24.

По мнению эксперта, если бы главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого уволили раньше, то далеко не факт, что ситуацию удалось бы изменить.

Напомним, «Рубин» проиграл в 30-м туре Российской премьер-лиги «Уфе» со счетом 1:2 и покинул элитный дивизион.