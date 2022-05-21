Газизов: Дополнительно настраивать игроков на матч с «Рубином» не планируем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился с журналистами ожиданиям от предстоящего поединка в РПЛ с казанским «Рубином».

Газизов сказал «Чемпионату», что все футболисты уфимской команды готовы к важнейшему матчу с «Рубином». Функционер отметил, что дополнительно мотивировать игроков на эту встречу никто не планирует, так как все прекрасно понимают важность поединка.

Напомним, что в последнем туре «Уфа» под руководством Алексея Стукалова на выезде сыграет с казанским «Рубином». В случае победы команда из Башкортостана сумеет избежать прямого вылета из элитного дивизиона.