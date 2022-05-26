Наумов о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Одного Слуцкого винить нельзя»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Говорить, что Слуцкий ни при чём — это неправильно. Там общая вина. Конечно, одного Слуцкого винить нельзя», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Бывший президент клуба заявил, что нельзя все скидывать на отъезд иностранных футболистов из команды, ведь не только казанцев покинули легионеры, другие тоже пострадали. В первую очередь, проблемы нужно искать в себе.

«Рубин» занял 15-е место в чемпионате России 2021/22 и вылетел в Футбольную национальную лигу, набрав 29 баллов.