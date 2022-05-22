Экс-игрок «Рубина»: После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слёзы

Турецкий экс-полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз рассказал о том, что думает по поводу вылета казанского клуба в ФНЛ.

Как приводит слова турка «Спорт-Экспресс», после матча с «Уфой» у него в глазах стояли слёзы, так как он не мог поверить в то, что казанская команда не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе. Гекдениз отметил, что он просто опустошён и огорчён. Экс-игрок добавил, что не понимает, как можно было довести команду до такого состояния.

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Уфе» со счётом 1:2 и напрямую вылетел из РПЛ.