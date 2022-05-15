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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий назвал фактор, который сможет спасти «Рубин» от вылета в ФНЛ

15 Мая 2022 • 16:58 Комментировать (2)
Урал
3:0
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что команда останется в РПЛ, если болельщики придут поддержать команду в 30-м туре.

«За счëт чего «Рубин» может остаться в Премьер-Лиге? Только за счëт того, что болельщики придут и будут нас поддерживать в матче с «Уфой», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ «Рубин» на выезде с разгромным счётом уступил «Уралу» (0:3). Казанская команда осталась в зоне стыковых матчей. На счету у команды Слуцкого 29 очков.

В последнем 30-м туре РПЛ в сезоне-2021/22 «Рубин» на своём поле примет «Уфу». В случае поражения казанская команда вылетит в ФНЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
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