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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Агаларов — лучший игрок сезона»

22 Мая 2022 • 16:52 Комментировать
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о лучшем игроке и вратаре минувшего сезона РПЛ.

«Лучший игрок сезона — Агаларов. Он внёс огромный вклад, чтобы «Уфа» осталась в Премьер-лиге. А лучший вратарь — Матвей Сафонов», — приводит слова Колыванова Metarating.

Специалист не смог ответить на вопрос, останется ли Агаларов в своей нынешней команде, отметив лишь, что спрос на российского форварда сейчас очень велик.

В текущем сезоне 21-летний Агаларов с 19 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ. 23-летний голкипер «Краснодара» Сафонов пропустил 27 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в 27 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Колыванов Уфа Матвей Сафонов Гамид Агаларов
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