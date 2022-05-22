Колыванов: «Агаларов — лучший игрок сезона»

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о лучшем игроке и вратаре минувшего сезона РПЛ.

«Лучший игрок сезона — Агаларов. Он внёс огромный вклад, чтобы «Уфа» осталась в Премьер-лиге. А лучший вратарь — Матвей Сафонов», — приводит слова Колыванова Metarating.

Специалист не смог ответить на вопрос, останется ли Агаларов в своей нынешней команде, отметив лишь, что спрос на российского форварда сейчас очень велик.

В текущем сезоне 21-летний Агаларов с 19 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ. 23-летний голкипер «Краснодара» Сафонов пропустил 27 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в 27 проведённых матчах.