Гендиректор «Рубина» рассказал, получит ли казанский клуб деньги за переход Хвичи в «Наполи»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, получит ли «Рубин» деньги за переход грузинского вингера в «Наполи».

Сайманов не исключил варианта, при котором казанскому клубу всё-таки удастся заработать на продаже своего бывшего лидера.

«Всё будет зависеть от УЕФА. У нас есть договорённость, и если решение будет положительным, то получим. УЕФА же хитрецы. Они же сейчас не освободят футболистов или не сделают их свободными агентами. Они скажут — мы продлеваем решение. А ведь у многих заканчиваются контракты», — передаёт слова Сайманова «Чемпионат».

Напомним, ранее 21-летний Кварацхелия приостановил контракт с казанским клубом и перешёл в батумское «Динамо». После чего стало известно о договорённости футболиста с «Наполи».

В текущем сезоне игрок сборной Грузии провёл за «Рубин» 22 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. В чемпионате Грузии на счету футболиста шесть голов и две передачи в 10 проведённых играх.