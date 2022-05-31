Онугха хочет остаться в России

Агент нападающего «Рубина» Германа Онугхи Владимир Дейнека высказался о будущем футболиста.

Напомним, Онугха принадлежит датскому клубу «Вайле», проведя минувший сезон в составе казанцев на правах аренды. Обе команды по итогам прошедшего сезона вылетели из высших футбольных дивизионов своих стран.

Дейнека завяил, что несмотря на большое количество предложений от клубов из разных стран, нападающий хочет остаться в России.

«В «Вайле» приходили запросы из Южной Кореи, Саудовской Аравии и Турции. Но у Германа есть желание остаться в России, поэтому ищем вариант в Премьер-лиге», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний Онугха провёл в составе «Рубина» 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету четыре проведённых матча за самарские «Крылья Советов».