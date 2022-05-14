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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Что надо сделать «Рубину», чтобы не вылететь

14 Мая 2022 • 10:00 Комментировать
Урал
...
Рубин
15.05 14:00

«Рубину» перед стартом сезона прочили борьбу за чемпионство, но вместо этого команда в шаге от вылета в ФНЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что надо сделать, чтобы команда сохранила место в элите.

За два тура до конца Премьер-лиги «Рубин» обнаружил себя в зоне стыковых матчей. Более того, казанцы всерьёз борются за выживание, и сейчас нет никакой уверенности, что подопечные Леонида Слуцкого не понизятся в классе.

Пока «Рубин» гарантировал себе, что не займёт последнее место. Казанцы на шесть очков опережают тульский «Арсенал», но при равенстве баллов останутся выше за счёт личных встреч. При этом пятнадцатым «Рубин» ещё может стать. Казанцы лишь на пять очков опережают «Уфу», которая пытается зацепиться хотя бы за стыки.

График оставшихся матчей у «Рубина» жёсткий. Казанцы в очных матчах будут определять свою судьбу. В следующем туре «Рубин» едет в гости к четырнадцатому «Урал», который опережает на три балла, а в последнем туре примет как раз «Уфу». Математика подсказывает, что казанцам для избежания прямого вылета необходимо добиться одной победы в оставшихся матчах или не проиграть башкирскому клубу. В любом из этих случаев «Рубин» гарантирует себе место выше пятнадцатого.

Отдельно стоит сказать, что при равенстве очков казанцы окажутся ниже «Уфы» (такой исход возможен только при победе башкирцев в очной встрече, а в первом круге команды разошлись миром). При этом «Рубин», скорее всего, будет выше «Урала», если команды сравняются по баллам. В первом круге казанцы победили 4:0, и едва ли в следующем туре проиграют крупнее.

Не попасть в стыковые матчи «Рубину» будет сложнее. Опередить «Урал» довольно легко математически. Если казанцы победят в очной игре, то обойдут клуб из Екатеринбурга. В любом случае, как говорилось выше, при равенстве очков «Рубин» почти наверняка будет выше коллектива из Екатеринбурга.

Совсем иная история с «Химками» и «Нижем Новгородом». Сейчас у «Рубина» столько же очков, сколько у этих коллективов. При равенстве баллов казанцы по личным встречам идут ниже обоих коллективов. Интересно, что при фантастическом раскладе, если вдруг «Рубин», «Химки», «Нижний Новгород» проиграют оба матча, а «Арсенал» два выиграет, то в этом «турнире четырёх» подопечные Слуцкого станут предпоследними и всё равно окажутся в стыках.

Есть ещё один расклад. Если «Нижний Новгород», «Химки» и «Рубин» выиграют два матча, а «Ростов» в двух турах уступит, то уже эти четыре команды сравняются по очкам. Но в этом «турнире четырёх» казанцы окажутся последними и также попадут в стыковые матчи.

В общем довольно легко посчитать, что у «Рубина» лишь один шанс не попасть в стыки – по очкам опередить «Химки» или «Нижний Новгород». Про расписание казанцев мы уже говорили. Подмосковному клубу предстоят игры против «Ростова» и «Спартака». Подопечных Александра Кержакова ждут «Сочи» и «Зенит». Насколько реально, что «Рубин» наберет больше очков, каждый может предсказать сам.

Роман Андреев

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УРАЛ РУБИН
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14.05  14:00 Уфа ... Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
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