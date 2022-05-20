Агент: «Рубину» сейчас не до Медведева»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Рубина» Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.

Талаев отметил, что руководство казанского клуба желало продлить контракт с 27-летним футболистом, однако в сложившейся турнирной ситуации ему сейчас не до этого.

«Команде нужно решить задачу, а потом обсуждать дальнейшие действия», — приводит слова Талаева Metaratings.

Напомним, срок действующего соглашения вратаря с казанским клубом истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне Медведев провёл в составе «Рубина» одну игру, сохранив свои ворота в неприкосновенности.