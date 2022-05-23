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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Рубина»: «Постараюсь уговорить Талби и Абильдгора остаться»

23 Мая 2022 • 15:12 Комментировать
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о будущем защитника команды Монтассара Талби и полузащитника Оливера Абильдгора.

Сайманов заявил, что слабо верит в продолжение сотрудничества с иностранными футболистами, но попытается уговорить их остаться. Также гендиректор согласился с мнением, что в будущем лучше приглашать легионеров из Латинской Америки, чем европейских игроков.

«Я постараюсь уговорить их остаться, но считаю, что вероятность этого очень мала», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний Талби провёл в составе казанского клуба 27 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

На счету 25-летнего Абильдгора один гол и три передачи в 23 проведённых встречах.

Напомним, после поражения о «Уфы» (1:2) «Рубин» не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон, вылетев в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Оливер Абильдгор Монтассар Талби
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