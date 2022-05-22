Шалимов одним словом описал эпичную концовку матча «Рубин» - «Уфа»

Наставник екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал развязку матча между казанским «Рубином» и «Уфой».

Хозяева при счете 1:2 получили право на 11-метровый удар в дополнительное время. Однако Виталий Лисаккович не смог реализовать пенальти.

Шалимов в эфире «Матч Премьер» одним словом отреагировал на промах футболиста: «Охренеть!».

Из-за этой осечки казанская команда опустилась на 15-е место в турнирной таблице и напрямую вылетела в первенство ФНЛ. «Рубин» покинул Премьер-лигу впервые в истории, проведя в элите российского футбола 18 сезонов.

Что касается «Уфы», то она сыграет в стыках с «Оренбургом».