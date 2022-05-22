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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов одним словом описал эпичную концовку матча «Рубин» - «Уфа»

22 Мая 2022 • 09:58 Комментировать
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Наставник екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал развязку матча между казанским «Рубином» и «Уфой».

Хозяева при счете 1:2 получили право на 11-метровый удар в дополнительное время. Однако Виталий Лисаккович не смог реализовать пенальти.

Шалимов в эфире «Матч Премьер» одним словом отреагировал на промах футболиста: «Охренеть!».

Из-за этой осечки казанская команда опустилась на 15-е место в турнирной таблице и напрямую вылетела в первенство ФНЛ. «Рубин» покинул Премьер-лигу впервые в истории, проведя в элите российского футбола 18 сезонов.

Что касается «Уфы», то она сыграет в стыках с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Игорь Шалимов Уфа
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