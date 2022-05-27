Вилков оценил работу Слуцкого в «Рубине»

Экс-арбитр Михаил Вилков поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

По мнению бывшего арбитра, казанский клуб не должен был покидать РПЛ ни при каких обстоятельствах, ведь команда дважды была победителем чемпионата России. Слуцкий должен был просто признать, что облажался, принеся извинения всем тем, кто переживал за «Рубин», но вместо этого он говорит об ушедших легионерах.

«Рубин» занял 15-е место в минувшем розыгрыше чемпионата России и вылетел в Футбольную национальную лигу.