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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Попов назвал главную причину проблем в команде

16 Мая 2022 • 20:02 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что проблемы в обороне команды являются ключевыми.

«Рубин» уже три года не может нормально научиться играть в обороне. Говорил об этом еще два года назад — у Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но чуть только «Рубин» не справляется - все сыпется», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Бывший защитник команды вспомнил, что раньше «Рубин» выходил из атаки за счёт креативных решений Дениса Макарова и Хвичи Кварацхелии. По мнению Попова, эти два футболиста «пёрли» «Рубин» вперёд. Эксперт заявил, что как только команду покинули 2-3 исполнителя,она посыпалась.

Стоит отметить, что «Рубин» после зимней паузы одержал лишь две победы в 11 матчах. Команда Леонида Слуцкого занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и в случае поражения от «Уфы» в 30-м туре вылетит в ФНЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
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