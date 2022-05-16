Бывший защитник «Рубина» Попов назвал главную причину проблем в команде

Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что проблемы в обороне команды являются ключевыми.

«Рубин» уже три года не может нормально научиться играть в обороне. Говорил об этом еще два года назад — у Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но чуть только «Рубин» не справляется - все сыпется», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Бывший защитник команды вспомнил, что раньше «Рубин» выходил из атаки за счёт креативных решений Дениса Макарова и Хвичи Кварацхелии. По мнению Попова, эти два футболиста «пёрли» «Рубин» вперёд. Эксперт заявил, что как только команду покинули 2-3 исполнителя,она посыпалась.

Стоит отметить, что «Рубин» после зимней паузы одержал лишь две победы в 11 матчах. Команда Леонида Слуцкого занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и в случае поражения от «Уфы» в 30-м туре вылетит в ФНЛ.