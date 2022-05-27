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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий — о конфликте Генича и Дзюбы: «Мне ближе позиция Артёма»

27 Мая 2022 • 11:28 Комментировать
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о конфликте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с комментатором Константином Геничем.

Напомним, ранее Дзюба выразил недовольство тем, что журналист придал огласке их спор о том, будет ли успешен экс-нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в РПЛ. Зимой нынешнего года форвард самарской команды оказался в «Зените», став партнёром Дзюбы по группе атаке петербуржцев.

Слуцкий отметил, что ему ближе позиция футболиста, однако и Генича он понять может.

«У каждого из них своя правда. Когда они спорили, Сергеев не был партнёром Дзюбы. Артём не предполагал, что будет с ним конкурировать», — заявил Слуцкий в интервью журналисту Василию Уткину на его YouTube-канале.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Леонид Слуцкий Артём Дзюба Константин Генич
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