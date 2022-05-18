Тальби ответил на вопрос о возможном вылете «Рубина» в ФНЛ

Защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Останусь ли в команде, в случае ее вылета в ФНЛ? Такой вариант развития событий я даже не проектирую в голове. Я и все в команде сейчас сфокусированы только на том, чтобы выиграть в следующем матче», — цитирует Тальби «Спорт-Экспресс».

Защитник казанцев заявил, что в команде никто не допускает плохие мысли, все готовы и все хотят одержать победу в последней игре сезона.

23-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги и не смог отметиться голевыми действиями.