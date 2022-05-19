Слуцкий удивился назначению судьи Иванова на последний матч сезона с «Уфой»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами высказался по поводу назначения арбитра Сергея Иванова на последний матч сезона с «Уфой».

Слуцкий сказал, что ему нет смысла переживать, ведь футболисты «Рубина» в сложившейся ситуации не имеют права отдаваться эмоциям. Тренер казанского клуба отметил, что он был очень удивлён тому, что на столь важную игру поставили арбитра Сергея Иванова, с которым у наставника было несколько конфликтных историй.

Напомним, что поединок 30-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая. В случае поражения подопечные Слуцкого могут вылететь из РПЛ.