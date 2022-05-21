Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жесточайшая развязка для Слуцкого: «Рубин» вылетел в ФНЛ, не забив пенальти на последних секундах

21 Мая 2022 • 19:03 Комментировать (2)
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Два часа «икс» для «Рубина» в регулярном чемпионате пришлись на матч с «Уфой».

Протокол игры  
Рубин 1:2Уфа
(1:0) Лисакович Виталий37'   
  54'Камилов Владислав (1:1)
  90'Ортис Дилан (1:2)
Медведев НикитаЛомовицкий АлександрТесленко Егор   86'Тальби МонтассарСамошников ИльяАбильдгор ОливерЗуев АлександрАпшацев Марат  63' (Кузнецов Даниил (  63') Кучаев Константин   81'  88' (Игнатьев Владислав (  88') Бакаев Солтмурад  70' (Онугха Герман (  70') Лисакович Виталий   69'
Запасные: Михайлов ДенисСавицкий ИванДюпин ЮрийИсмагилов АртёмФаттахов ЛенарМусаев ЛеонКлимов КириллЗотов Георгий
Чичкан АнтонПлиев КонстантинНикитин АлексейЙокич Боян   36'  51' (Журавлёв Юрий (  51') Кабутов Дмитрий  73' (Ортис Дилан (  73') Фищенко Руслан  46' (Кротов Вячеслав (  46') Иванов ОлегСухов Александр  46' (Камилов Владислав (  46') Касинтура ЭгашУрунов Остон   90'Агаларов Гамид   84'  90' (Мрзляк Филип (  90')
Запасные: Кукушкин ИванЖамалетдинов ТимурЕмельянов ДанилаМилетич НеманьяБотака-Иобома ЭрвингГолубев АртёмСаплинов Александр
21 мая. Стадион "Казань Арена" (Казань).

«Рубин» вяло провёл большую часть сезона, упав в глубокий кризис после удачного стартового отрезка. Ситуация дошла даже до того, что над казанским клубом нависла угроза вылета в Футбольную национальную лигу. Больше десяти лет «Рубин» воспринимался как борец за высокие места либо середняк, а тут вдруг оказался реальным аутсайдером.

Если в последнем туре по итогам матча «Динамо» – «Сочи» определялось, кто займёт итоговое второе место, то по итогам встречи «Рубин» – «Уфа» решалось, кто займёт пятнадцатое и присоединится к уже вылетевшему неделю назад «Арсеналу». В этом плане всё было просто: если выигрывает «Уфа», то вылетает «Рубин», а при любом другом исходе вылетает «Уфа». Но казанцам лучше было стремиться не к ничьей, а именно к победе, чтобы выскочить в последний момент из зоны стыков.

Хозяева, оказав давление на соперника на первых минутах, попытались забить быстрый гол, но не получилось. Потом играли более-менее равно с заблокированными либо неточными ударами Лисаковича, Бакаева, Агаларова, Иванова и Зуева. В середине тайма хороший момент получил в распоряжение Кабутов, пальнувший с правого полуфланга поверх створа. А по истечении получаса игры казанцы заработали пенальти.

Йокич отразил дальний удар в подкате рукой, «любимый» судья Слуцкого Сергей Иванов поставил пенальти в пользу «Рубина» после видеоповтора. Лисакович реализовал одиннадцатиметровый в левый угол, а потом отпраздновал командное празднование гола, сделав селфи на телефон (1:0). В общем, волжане провели первый тайм удачно и создали себе некоторый задел. Напомним, как результат-минимум их устраивала ничья.

Однако гости обратили перерыв себе на пользу. Наверняка Алексей Стукалов хорошенько побеседовал со своими подопечными, объяснив им, что впереди у них гиперважный тайм – пан или пропал. Уфимцы вышли с хорошим настроем, и это вылилось в их гол на 54-й минуте. Причём забил не Агаларов. Это Урунов прострелил слева, а Камилов поразил ближний угол с помощью рикошета (1:1).

«Уфа» поймала психологическое преимущество, а «Рубин» потерялся и плохо цеплялся за мяч. Гости применяли подачи Кабутова с правого фланга. В одном из таких случаев получилось реально опасно – пробил головой Журавлёв, но прямо в руки Медведеву. Далее казанцы всё же взяли в себя руки, и пошла равная игра без больших шансов, но с большими нервами.

Гости не сдавались, верили в себя, и это спасло их. На последней основной минуте Ортис выбежал из центра поля один на один с Медведевым и послал мяч в левый угол (1:2). «Рубин» вылетел из РПЛ, хотя в добавленное время дважды попал в штангу, причём второй раз – с пенальти на 104-й минуте. Урунов в своей штрафной неаккуратно наступил  сзади на ногу Тальби, и Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после видеоповтора (второй за матч в ворота гостей), однако Лисакович умудрился попасть в правую стойку, и прозвучал финальный свисток.

Кошмарный конец сезона и конкретно ключевого матча для «Рубина» – это настоящая драма казанского клуба и Леонида Слуцкого. Обе команды висели на волоске на последних минутах, и повезло «Уфе». «Рубин» вылетел в РПЛ впервые в истории, проведя в элите российского клуба 18 сезонов. Чемпион 2008 и 2009 годов проведёт следующий сезон в ФНЛ, если его вдруг не оставят в Премьер-лиге по кабинетному принципу. «Уфа» же попала в стыки на «Оренбург».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Чемпионат России Уфа РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва 1.78 4.00 4.20
окончен Рубин 1:2 Уфа
окончен Химки 2:1 Спартак Москва
окончен Краснодар 1:1 Ахмат 2.55 3.75 2.60
окончен Динамо Москва 1:5 Сочи
окончен Нижний Новгород 1:0 Зенит 3.20 3.30 2.30
окончен ЦСКА Москва 4:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
окончен Арсенал Тула 1:2 Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
20:01 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» проиграл 12-й матч в РПЛ - видео видео
19:56 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Рубин» со Слуцким будет играть в любительском чемпионате Татарстана
19:55 · Россия. Премьер-лига
Как «Нижний Новгород» Александра Кержакова обыграл «Зенит» - видео
19:48 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание в раздевалке после спасения команды от вылета в ФНЛ
19:47 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» на последней минуте вырвался на четвёртое место - видео видео
19:42 · Россия. Премьер-лига
Черданцев заявил, что РПЛ планируется расширить до 18 команд: «Рубин» может сыграть в стыках
19:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» громил «Динамо» в матче за серебро - видео видео
19:33 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц ответил на вопрос о дальнейшей работе в РПЛ
19:32 · Россия. Премьер-лига
Бакаев заявил, что после финала Кубка России станет известно, где он продолжит карьеру
19:21 · Россия. Премьер-лига
Роковой пенальти Лисаковича, отправивший «Рубин» в ФНЛ - видео 1 видео
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» стал худшей командой РПЛ во втором круге 1
19:14 · Россия. Премьер-лига
Определились стыковые пары за право участвовать в РПЛ: «Химки» – «СКА-Хабаровск», «Уфа» – «Оренбург»
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Ахматом»
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» скромно победил в Самаре в матче с обилием моментов
19:01 · Россия. Премьер-лига
Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22 1
Все новости
Рекомендуем