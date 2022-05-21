Жесточайшая развязка для Слуцкого: «Рубин» вылетел в ФНЛ, не забив пенальти на последних секундах

Два часа «икс» для «Рубина» в регулярном чемпионате пришлись на матч с «Уфой».

«Рубин» вяло провёл большую часть сезона, упав в глубокий кризис после удачного стартового отрезка. Ситуация дошла даже до того, что над казанским клубом нависла угроза вылета в Футбольную национальную лигу. Больше десяти лет «Рубин» воспринимался как борец за высокие места либо середняк, а тут вдруг оказался реальным аутсайдером.

Если в последнем туре по итогам матча «Динамо» – «Сочи» определялось, кто займёт итоговое второе место, то по итогам встречи «Рубин» – «Уфа» решалось, кто займёт пятнадцатое и присоединится к уже вылетевшему неделю назад «Арсеналу». В этом плане всё было просто: если выигрывает «Уфа», то вылетает «Рубин», а при любом другом исходе вылетает «Уфа». Но казанцам лучше было стремиться не к ничьей, а именно к победе, чтобы выскочить в последний момент из зоны стыков.

Хозяева, оказав давление на соперника на первых минутах, попытались забить быстрый гол, но не получилось. Потом играли более-менее равно с заблокированными либо неточными ударами Лисаковича, Бакаева, Агаларова, Иванова и Зуева. В середине тайма хороший момент получил в распоряжение Кабутов, пальнувший с правого полуфланга поверх створа. А по истечении получаса игры казанцы заработали пенальти.

Йокич отразил дальний удар в подкате рукой, «любимый» судья Слуцкого Сергей Иванов поставил пенальти в пользу «Рубина» после видеоповтора. Лисакович реализовал одиннадцатиметровый в левый угол, а потом отпраздновал командное празднование гола, сделав селфи на телефон (1:0). В общем, волжане провели первый тайм удачно и создали себе некоторый задел. Напомним, как результат-минимум их устраивала ничья.

Однако гости обратили перерыв себе на пользу. Наверняка Алексей Стукалов хорошенько побеседовал со своими подопечными, объяснив им, что впереди у них гиперважный тайм – пан или пропал. Уфимцы вышли с хорошим настроем, и это вылилось в их гол на 54-й минуте. Причём забил не Агаларов. Это Урунов прострелил слева, а Камилов поразил ближний угол с помощью рикошета (1:1).

«Уфа» поймала психологическое преимущество, а «Рубин» потерялся и плохо цеплялся за мяч. Гости применяли подачи Кабутова с правого фланга. В одном из таких случаев получилось реально опасно – пробил головой Журавлёв, но прямо в руки Медведеву. Далее казанцы всё же взяли в себя руки, и пошла равная игра без больших шансов, но с большими нервами.

Гости не сдавались, верили в себя, и это спасло их. На последней основной минуте Ортис выбежал из центра поля один на один с Медведевым и послал мяч в левый угол (1:2). «Рубин» вылетел из РПЛ, хотя в добавленное время дважды попал в штангу, причём второй раз – с пенальти на 104-й минуте. Урунов в своей штрафной неаккуратно наступил сзади на ногу Тальби, и Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после видеоповтора (второй за матч в ворота гостей), однако Лисакович умудрился попасть в правую стойку, и прозвучал финальный свисток.

Кошмарный конец сезона и конкретно ключевого матча для «Рубина» – это настоящая драма казанского клуба и Леонида Слуцкого. Обе команды висели на волоске на последних минутах, и повезло «Уфе». «Рубин» вылетел в РПЛ впервые в истории, проведя в элите российского клуба 18 сезонов. Чемпион 2008 и 2009 годов проведёт следующий сезон в ФНЛ, если его вдруг не оставят в Премьер-лиге по кабинетному принципу. «Уфа» же попала в стыки на «Оренбург».

Кирилл Иванцов