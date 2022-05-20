Дмитриев: «Рубин» вылетит, потому что Слуцкий уже не руководит командой»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной СССР Сергей Дмитриев поделился ожиданиями от заключительного 30-го тура РПЛ.

Экс-футболист выразил мнение, что матч между петербургским клубом и «Нижним Новгородом» получится не очень интересным, а также предрёк «Рубину» вылет в ФНЛ.

«Мне кажется, напрямую из РПЛ вылетит «Рубин» — потому что последние игры они проводят очень плохо, много пропускают и нет того настроения, той агрессии, которая была в начале чемпионата. Думаю, Слуцкий уже не руководит командой», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

Также Дмитриев считает, что «Динамо» сумеет не проиграть «Сочи» и добыть серебряные медали текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, все матчи 30-го тура состоятся завтра, 21 мая, и начнутся в 17:00 по московскому времени.