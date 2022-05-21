Футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал, чего ждёт от последнего тура РПЛ.

«Ещё год назад я говорил о том, что футбольный бог всё видит. Вы помните встречу Газизова с Аджоевым? Тогда, якобы было жарко в Уфе. Это был последний тур РПЛ и все должны были играть в одно время. Они для того, чтобы узнать, как «Рубин» сыграет с «Ротором», передвинули свой матч. Они должны были узнать результат того матча, чтобы спокойно сыграть вничью. И они сыграли, как им нужно было.

Я повторюсь, футбольный бог всё видит. Аджоев с «Арсеналом» уже вылетел, на очереди Газизов с «Уфой». Прошёл год, все те же участники: «Уфа» и «Арсенал». Получается, что Тулу уже наказали – она вылетела. Осталась «Уфа».

Я не понимаю, как можно с таким бюджетом вылететь из РПЛ! Считаю, что если команда с таким бюджетом, как «Арсенал» вылетает, то нужно отстранить от руководящих должностей всех начальников команды на 5 лет», — сказал Селюк.

«Уфа» перед последним туром набрала 27 очков и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице.

Сегодня, 21 мая, в заключительном 30-м туре РПЛ «Уфа» сыграет с «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный», начало – в 17:00 мск.