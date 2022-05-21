Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк хочет, чтобы «Уфа» с Газизовым вылетела в ФНЛ эксклюзив

21 Мая 2022 • 11:50 Комментировать
Рубин
...
Уфа
Через 4 ч. 40 мин.

Футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал, чего ждёт от последнего тура РПЛ.

«Ещё год назад я говорил о том, что футбольный бог всё видит. Вы помните встречу Газизова с Аджоевым? Тогда, якобы было жарко в Уфе. Это был последний тур РПЛ и все должны были играть в одно время. Они для того, чтобы узнать, как «Рубин» сыграет с «Ротором», передвинули свой матч. Они должны были узнать результат того матча, чтобы спокойно сыграть вничью. И они сыграли, как им нужно было.

Я повторюсь, футбольный бог всё видит. Аджоев с «Арсеналом» уже вылетел, на очереди Газизов с «Уфой». Прошёл год, все те же участники: «Уфа» и «Арсенал». Получается, что Тулу уже наказали – она вылетела. Осталась «Уфа».

Я не понимаю, как можно с таким бюджетом вылететь из РПЛ! Считаю, что если команда с таким бюджетом, как «Арсенал» вылетает, то нужно отстранить от руководящих должностей всех начальников команды на 5 лет», — сказал Селюк.

«Уфа» перед последним туром набрала 27 очков и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. 

Сегодня, 21 мая, в заключительном 30-м туре РПЛ «Уфа» сыграет с «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный», начало – в 17:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Арсенал Тула Шамиль Газизов Гурам Аджоев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН УФА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  17:00 Крылья Советов ... Локомотив Москва 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Рубин ... Уфа 2.55 3.15 3.05
21.05  17:00 Химки ... Спартак Москва 4.20 3.75 1.88
21.05  17:00 Краснодар ... Ахмат 2.85 3.45 2.55
21.05  17:00 Динамо Москва ... Сочи 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Нижний Новгород ... Зенит 4.30 4.10 1.79
21.05  17:00 ЦСКА Москва ... Ростов 1.63 3.80 6.00
21.05  17:00 Арсенал Тула ... Урал 2.55 3.15 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
12:10 · Россия. Премьер-лига
Комппер хочет поработать в Бундеслиге
12:03 · Россия. Премьер-лига
Самедов назвал команду, которая выиграет серебряные медали РПЛ
11:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита» рассказал, куда нужно перейти Дзюбе
11:56 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Акрону» перед стыковыми матчами
11:54 · Россия. Премьер-лига
Газизов назвал арбитра, который будет обслуживать матч «Уфы» с «Рубином»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Зениту» нужно будет доказывать, что он неспроста лидер чемпионата
11:50 · Россия. Премьер-лига
Селюк хочет, чтобы «Уфа» с Газизовым вылетела в ФНЛ эксклюзив
11:46 · Россия. Премьер-лига
Петржела оценил сезон «Зенита»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказался против расширения РПЛ
11:42 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий против того, чтобы из РПЛ уезжали талантливые игроки
11:37 · Россия. Премьер-лига
Анохин: Клубы не должны влиять на назначение судей
11:30 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» — «Спартак-2» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
11:28 · Россия. Премьер-лига
Топ-клубы РПЛ предложили новую схему при распределении доходов от медиаправ
11:16 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: Не факт, что тульский «Арсенал» напрямую вылетит из РПЛ
Все новости
Рекомендуем