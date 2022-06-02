Уремович: «Рубин» навсегда останется в моём сердце»

Бывший защитник «Рубина» Филип Уремович обратился к болельщикам казанской команды после ухода из клуба.

Напомним, 31 мая появилась информация о переходе хорвата в берлинскую «Герту».

25-летний футболист поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку, отметив, что испытывает большую грусть в связи с уходом из «Рубина».

«Я решил сделать новый шаг в своей футбольной карьере. Казань и «Рубин» навсегда останутся в моём сердце, и я всегда буду очень сильно болеть за вас. Надеюсь, что мы ещё увидимся в будущем», — заявил Уремович в своих социальных сетях.

Уремович защищал цвета «Рубина» с 2018 года. За казанский клуб хорват в общей сложности провёл 97 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.