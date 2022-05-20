Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «На следующий сезон «Рубин» обречён вылететь из ФНЛ со Слуцким»

20 Мая 2022 • 15:03 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о грядущем поединке между казанским «Рубином» и «Уфой» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги.

«Уфа» победит с крупным счетом. На следующий сезон «Рубин» обречен вылететь из ФНЛ со Слуцким», - передает слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Поединок «Рубина» против «Уфы» состоится на «Казань Арене» в субботу, 21 мая. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени.

По итогам 29 туров Премьер-лиги казанцы располагаются на 14-м месте в таблице РПЛ, а уфимцы идут на 15-й строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Уфа Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН УФА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
15:14 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал о самом памятном голе
15:13 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил карьеру Дзагоева
15:03 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «На следующий сезон «Рубин» обречён вылететь из ФНЛ со Слуцким»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ахмата» Уткин рассказал о своём будущем
14:35 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: Говорить о будущем пока рано
14:21 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал уход Дзагоева из ЦСКА
14:17 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко отреагировал на уход Дзагоева из ЦСКА
14:06 · Россия. Премьер-лига
Силкин прокомментировал результаты «Динамо» в текущем сезоне
13:47 · Россия. Премьер-лига
Сафонов и Газинский выбрали Сперцяна лучшим игроком сезона
13:34 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «В ЦСКА назрели изменения»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Вылет «Рубина» в ФНЛ станет большой сенсацией
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» намерен понизить стоимость прав на трансляции матчей РПЛ в случае расширения лиги
13:18 · Кубок России
Маслов: Финал Кубка России? Надежда только на победу
13:03 · Россия. Премьер-лига
Быстров продлил контракт с «Ахматом»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Капелло высказался о возможном переходе Дзюбы в итальянский клуб
Все новости
Рекомендуем