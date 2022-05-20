Губерниев: «На следующий сезон «Рубин» обречён вылететь из ФНЛ со Слуцким»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о грядущем поединке между казанским «Рубином» и «Уфой» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги.

«Уфа» победит с крупным счетом. На следующий сезон «Рубин» обречен вылететь из ФНЛ со Слуцким», - передает слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Поединок «Рубина» против «Уфы» состоится на «Казань Арене» в субботу, 21 мая. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени.

По итогам 29 туров Премьер-лиги казанцы располагаются на 14-м месте в таблице РПЛ, а уфимцы идут на 15-й строчке.