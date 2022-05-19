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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: Мы «Рубин» – нас не остановить

19 Мая 2022 • 18:22 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев попросил болельщиков поддержать команду перед матчем с «Уфой» в 30-м туре РПЛ.

«Нам предстоит доказать, что мы достойны остаться в Премьер-Лиге. В этой ситуации ваша поддержка нужна нам, как воздух. Приходите на стадион и вместе мы достигнем поставленной задачи», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Футболист заявил, что казанский клуб является командой с большой историей. У «Рубина» было много отличных побед и это все обязательно будет в будущем.

В текущем сезоне Владислав Игнатьев принял участие в 11 матчах чемпионата России и забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владислав Игнатьев РПЛ
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РУБИН УФА
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