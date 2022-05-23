Газзаев: Агаларов — лучший игрок чемпионата России 2021/22

Футбольный тренер Валерий Газзаев рассказал о том, кого он считает лучшим игроком чемпионата России 2021/22.

«Лучшим игроком сезона назову Гамида Агаларова. Стать лучшим бомбардиром чемпионата – это большое достижение, особенно когда твоя команда борется за выживание», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, нападающий «Уфы» Агаларов очень талантливый футболист, и он будет прогрессировать в дальнейшем. На протяжении целого сезона он демонстрировал высокое качество игры, став лучшим бомбардиром сезона.

21-летний форвард забил 19 мячей и сделал 2 голевые передачи в прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги.