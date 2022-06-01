Пономарёв: «Кучаев слабенький для ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал возвращение в московский клуб полузащитника Константина Кучаева.
Напомним, вторую часть прошедшего сезона футболист провёл на правах аренды в казанском «Рубине».
Пономарёв считает, что 24-летнему Кучаеву не хватает физической мощи.
«Костя неплохой футболист, но всё-таки слабенький для «армейцев». Сейчас команде нужна мощь. На отскоках Кучаев хорош, но не для таранных действий и не для жёсткой игры в обороне», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».
Ветеран ЦСКА предположил, что полузащитник снова отправиться в аренду.
В минувшем сезоне Кучаев провёл в составе «Рубина» 10 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В составе «армейцев» футболист отметился одним забитым мячом 15 встречах.
Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Рубин» с Кучаевым в составе занял 15-е место, не сумев сохранить прописку в Премьер-лиге.