Агент — о возможном переходе Окладникова в «Рубин»: «Не думаю, что Андрею имеет смысл менять команду в ФНЛ»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Енисея» Андрея Окладникова, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в «Рубин».

«Из «Рубина» по поводу Окладникова никто не обращался. Не думаю, что Андрею имеет смысл менять команду в ФНЛ», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему форварду также проявляет ЦСКА.

В минувшем сезоне Окладников провёл в составе «Енисея» 24 матча, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с красноярским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 200 тысяч евро.