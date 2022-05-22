Казанский крах: Как «Рубин» умер из-за идеи

«Рубин» проиграл дома решающий матч «Уфе» и занял пятнадцатое место. Новый сезон казанцы должны начать в ФНЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о судьбе «Рубина».

Накануне старта сезона некоторые специалисты называли «Рубин» претендентом на борьбу за чемпионство. По крайне мере все ждали, что казанцы будут бороться за второе место, которое рассматривалось как пропуск в отбор Лиги чемпионов. Тем сенсационнее видеть «Рубин» пятнадцатым. При этом команда не имела финансовых проблем, а вылетела по спортивным.

Конечно, сейчас можно пытаться оправдать этот крах отъездом Хвичи Кварацхелии, Андерса Дрейера, Сеада Хакшабановича, Филипа Уремовича. И всё же кажется, что причина чуть глубже. «Рубин» ведь к зимнему перерыву уже был десятым и всего на шесть очков опережал ту же «Уфу», которая была пятнадцатой. То есть ещё со всеми иностранцами подопечные Леонида Слуцкого были в опасной близости от вылета. При этом есть пример «Краснодара», который, потеряв всех легионеров, не посыпался, а наоборот, стал четвёртым.

«Рубин» так или иначе стал жертвой своей идеи, которая привела его туда, где он оказался. Скажу сразу, что лично мне жалко, что идея казанцев не сработала. Когда пришёл Леонид Слуцкий, в «Рубине» выработали чёткую стратегию. В Казани хотели приглашать молодых футболистов, растить их, добиваться успеха и продавать. На бумаге эта идея для России, где сложно зарабатывать на маркетинге, а бюджетные деньги тратить не надо, была отличной. В жизни получилось иначе.

«Рубин» в своей селекции гонялся за неизвестными иностранцами и за молодыми россиянами. В итоге что-то пошло не так. Россияне Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев, Иван Игнатьев, Константин Кучаев, Александр Ломовицкий не смогли воспользоваться шансом. Сейчас кажется, что их предыдущие клубы отпустили футболистов, ничего не потеряв.

С иностранцами вышло чуть сложнее. «Рубин» явно планировал прошлым летом продать Кварацхелию, купив ему замену в лице Хакшабановича. Потом ещё подписали Дрейера на замену уходящему Макарову. В итоге грузин остался, чем явно был расстроен. Найти новую мотивацию для него не смогли, но не выпускать его на поле тоже было нельзя. В итоге в начале сезона у «Рубина» и вовсе был перебор легионеров, из-за чего казанцы ими жонглировали летом, внося и удаляя из заявки в соответствии с готовностью. Всё это привело к определённому дисбалансу в команде. «Рубин» и в первой части страдал от отсутствия сильного нападающего, а зимний размен Деспотовича на Лисаковича лишь помог сократить количество иностранцев.

«Рубин» играл в некий футбольный менеджер, команда тасовала футболистов, надеясь, что кто-то выстрелит. Наверное, Леонид Слуцкий в принципе не подходил под такую стратегию клуба. Он никогда не отличался умением бойко воспитывать молодых футболистов и компоновать коллектив в условиях быстрого изменения состава. Слуцкий давал результат, когда у него был стабильный набор игроков и довольно качественный. Он строил свои команды по кирпичику, всегда стараясь дополнять состав новыми добротными исполнителями.

Пожалуй, ещё по итогу первой части сезона было заметно, что Слуцкий теряет контроль над ситуацией. Казанцы могли в тот момент сменить его на тренера, который умеет выстроить состав, умеющий драться. «Рубину» надо было думать не о стратегии, а просто заняться выживанием. Это можно было сделать уже и весной. Однако руководство слишком много усилий приложило, чтобы подписать Слуцкого, и по этой причине не рискнуло его уволить.

В итоге «Рубин» занял предпоследнюю строчку. Стратегия клуба явно провалилась, что очень расстраивает на самом деле. Получись у «Рубина» – другие клубы могли взять такой курс себе на вооружение, но теперь очевидно, что варианты «Химок», «Уфы» или «Урала», где нет таких идей, а игра построена просто на толкании и борьбе, выглядят более жизнеспособными. Теперь казанцам надо будет выбираться из ФНЛ. С учётом бюджета проблем быть не должно, вот только потом надо будет думать о том, какая должна быть философия у клуба.

Роман Андреев