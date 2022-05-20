Дюпин о матче с «Уфой»: Для «Рубина» это день Х

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался по поводу предстоящего поединка казанской команды с «Уфой».

Дюпин сказал клубной пресс-службе, что для «Рубина» это настоящий день Х. Вратарь отметил, что футболисты будут выкладываться на поле с первых минут и сделают всё возможное для того, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, но игроки рассчитывают на поддержку болельщиков в столь сложные времена.

Напомним, что команда, которая проиграет в этом матче, напрямую вылетит из элитного дивизиона в ФНЛ. «Рубину» для сохранения места в РПЛ будет достаточно не проиграть.