Уткин: «Рубин» — «Уфа» будет интереснее, чем «Динамо» — «Сочи»

Комментатор Василий Уткин прокомментировал важность игры 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой».

«Кто виноват в том, что «Рубин» в такой яме? Игроки и виноваты: было бы странно тратить деньги болельщиков и сделать гигантский сбор, чтобы команде помочь», — сказал Уткин на своем Youtube-канале.

По мнению комментатора, намного интереснее будет следить за борьбой в подвале таблицы, чем за розыгрышем медалей, которые ничего не дают в следующем сезоне.

«Рубин» примет «Уфу» в рамках 30-го тура чемпионата России. Казанскому клубу достаточно не проиграть, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.