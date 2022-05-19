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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин: «Рубин» — «Уфа» будет интереснее, чем «Динамо» — «Сочи»

19 Мая 2022 • 23:31 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Комментатор Василий Уткин прокомментировал важность игры 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой».

«Кто виноват в том, что «Рубин» в такой яме? Игроки и виноваты: было бы странно тратить деньги болельщиков и сделать гигантский сбор, чтобы команде помочь», — сказал Уткин на своем Youtube-канале.

По мнению комментатора, намного интереснее будет следить за борьбой в подвале таблицы, чем за розыгрышем медалей, которые ничего не дают в следующем сезоне.

«Рубин» примет «Уфу» в рамках 30-го тура чемпионата России. Казанскому клубу достаточно не проиграть, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Василий Уткин Уфа Сочи РПЛ
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РУБИН УФА
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