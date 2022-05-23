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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий не покинет «Рубин»

23 Мая 2022 • 11:17 Комментировать (1)
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит работу с командой, несмотря ны вылет в ФНЛ. Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

Сайманов поддержал специалиста, заявив, что вины Слуцкого в провале команды нет никакой.

«Я никогда не считал, что есть какие-то признаки его неудовлетворительной работы. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА и УЕФА, которые сильно повлияли на результат. Слуцкий как тренер пострадал больше всех», — заявил Сайманов на пресс-конференции.

Напомним, в заключительном туре сезона 2021/2022 «Рубин» уступил «Уфе» (1:2), заняв итоговое 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Если не будет принято решение о введении моратория на вылет, следующий сезон казанцы проведут в ФНЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Рустем Сайманов
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