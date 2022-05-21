Широков: «Решение о расширении РПЛ будет принято на основании того, кто вылетит»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

Экс-футболист считает, что решение будет принято на основании того, кто покинет Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

«Нужно смотреть, будут стыковые матчи или нет. Видимо, зависит от того, кто вылетит», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, на данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд. Однако в последнее время всё чаще обсуждается вопрос о необходимости расширить лигу до 18 клубов в связи с тем, что в следующем сезоне российские команды не смогут принимать участие в еврокубках и получат возможность провести больше матчей во внутреннем первенстве.

На данный момент в ФНЛ уже вылетел тульский «Арсенал», обеспечивший себе последнее место по итогам нынешнего сезона. Второй же неудачник определится в сегодняшнем матче между «Рубином» и «Уфой», который состоится в 17:00 по московскому времени.