Сёмин назвал самый важный матч 30-го тура РПЛ

Экс-наставник казанского «Рубина» Юрий Сёмин высказался насчет поединка между «Рубином» и «Уфой» в рамках заключительного тура Премьер-лиги.

«Самый важный матч состоится между «Рубином» и «Уфой». На втором месте игра «Динамо» с «Сочи». «Рубин» - «Уфа» - матч жизни или смерти», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Поединок «Рубином» и «Уфой» состоится на «Казань Арене» сегодня, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «Рубин» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, а «Уфа» идет предпоследней.