Бегич — об истории с отцом: «Слуцкий сказал неправду»

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич прокомментировал слова главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого, ранее заявившего, что хорват покинул Россию из-за просьбы его отца.

Также, по словам Слуцкого, отец Бегича заявил, что перестанет считать футболиста своим сыном, если он примет решение остаться в России.

«Да, я уехал, потому что папа так пожелал. Но он не говорил, что я ему не сын. Это неправда. Может быть, я Слуцкому не так сказал, может, он меня неправильно понял», — приводит слова бегича Metaratings.

Хорватский защитник отметил, что не имеет претензий к главному тренеру «Рубина», а также сообщил, что не знает, вернётся ли в Россию в будущем.

Напомним, Бегич покинул «Рубин» по ходу минувшего сезона, но так и не нашёл себе новый клуб. В сезоне 2021/2022 28-летний защитник провёл 23 матча за «Рубин» и «Крылья Советов», отметившись в них одним забитым мячом.