Колосков: Вылет «Рубина» в ФНЛ станет большой сенсацией

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами ожиданиями от матча между казанским «Рубином» и «Уфой».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что в спорте есть закономерность, ведь кто лучше будет готов, тот и победит. Почётный президент РФС отметил, что «Рубин» откровенно плохо смотрелся в последних матчах, а «Уфа» чуть получше, но выделить фаворита в этом матче сложно. Колосков добавил, что поражение и вылет «Рубина» станет огромной сенсацией.

Напомним, что встреча между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. В случае поражения казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого вылетит в ФНЛ.