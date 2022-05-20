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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: Вылет «Рубина» в ФНЛ станет большой сенсацией

20 Мая 2022 • 13:24 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами ожиданиями от матча между казанским «Рубином» и «Уфой».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что в спорте есть закономерность, ведь кто лучше будет готов, тот и победит. Почётный президент РФС отметил, что «Рубин» откровенно плохо смотрелся в последних матчах, а «Уфа» чуть получше, но выделить фаворита в этом матче сложно. Колосков добавил, что поражение и вылет «Рубина» станет огромной сенсацией.

Напомним, что встреча между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. В случае поражения казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого вылетит в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Вячеслав Колосков Уфа
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