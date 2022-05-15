Довели до предела: «Уфа» и «Рубин» сыграют матч жизни в последнем туре чемпионата России

«Уфа» и «Рубин» в последнем туре чемпионата России сезона 2021/2022 будут определять неудачника, который покинет РПЛ, получив «волчий билет».

На счету «Уфы» 27 очков, у казанцев – на два больше. Если говорить о противостоянии с «Уфой», то «Рубин» устроит ничья или победа, но при этом казанцы имеют шансы «выпрыгнуть» из зоны стыковых матчей, для этого им необходимо побеждать.

«Уфу» в сложившейся ситуации спасёт только победа.

«Рубин» – «Уфа» будет сыгран 21 мая, начало – 17:00 по московскому времени.