Наумов: «У «Рубина» неплохой состав, вылет — это общая вина»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о нынешней ситуации Леонида Слуцкого в «Рубине».

Наумов считает, что ответственность за вылет в ФНЛ должен взять на себя не только главный тренер команды, но и футболисты вместе с генеральным директором.

Также экс-президент «железнодорожников» высоко оценил уровень игроков в составе казанского клуба.

«Вот «Рубин» жалуется, что у них уехали легионеры, но у вас же в заявке были другие футболисты. Они что, слабые игроки? У клуба неплохой состав, но говорить о том, что не виноват главный тренер — это несерьёзно», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Наумов считает, что теперь Слуцкому необходимо выиграть ФНЛ с большим отрывом и доказать, что провал в РПЛ был случайностью.