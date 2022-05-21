Игонин: Не буду удивлён, если «Рубин» вылетит в ФНЛ

Бывший игрок «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин рассказал о том, что думает по поводу ситуации с казанским «Рубином», который может вылететь в ФНЛ.

Игонин сказал «Чемпионату», что он не будет удивлён, если казанская команда по итогам этого сезона вылетит из РПЛ. Экс-игрок отметил, что Леонид Слуцкий явно утратил своё влияние на игру команды, а в таком состоянии очень сложно заканчивать чемпионат и бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Напомним, что в последнем туре «Рубин» в родных стенах сыграет с «Уфой». Встреча состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.