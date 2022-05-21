Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание в раздевалке после спасения команды от вылета в ФНЛ

Сегодня, 21 мая, завершился последний матч сезона, в котором «Рубин» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2.

Сообщается, что после спасения уфимцев в концовке игры главный тренер Алексей Стукалов потерял сознание.

Счёт в первом тайме открыл полузащитник хозяев Виталий Лисакович, реализовав пенальти. Во втором тайме полузащитник «Уфы» Владислав Камилов сравнял счёт. А на 91-й минуте нападающий Дилан Ортис и вовсе вывел команду вперёд.

На 104-й минуте «Рубин» получил шанс на 11-метровый. К точке подошёл Виталий Лисакович, но пробил в штангу.

Таким образом, «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и сыграет в стыковых матчах против «Оренбурга».