Хоккеист Лукоянов готов сыграть за «Рубин»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов выразил готовность сыграть за «Рубин», если казанский клуб опустится в ФНЛ-2.

Напомним, весной 2019 года хоккеист вышел на поле в составе «КАМАЗа» в матче ПФЛ против «Уфы-2» (2:0).

«Если вдруг «Рубин» вылетит во вторую лигу, то я подтянусь», — приводит слова Лукоянова «Татар-информ».

Лукоянов признался, что «Рубин» ему небезразличен, поэтому он был сильно удивлён результатам подопечных Леонида Слуцкого в прошедшем сезоне.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице, вылетев в ФНЛ. За 12 матчей после зимней паузы казанцы сумели победить лишь дважды, пропустив в общей сложности 29 мячей.