Мостовой: «Рубин» сам во всём виноват

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал положение «Рубина».

«Я месяца два назад говорил, что «Рубин» уже давно в таком состоянии. Самое интересное, что все виноваты, кроме главного тренера», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По словам эксперта, то что «Рубин» регулярно проигрывает с крупным счетом, но про это уже никто не вспоминает на следующий день — является странным. Команда сама виновата в том, что попала в такое состояние.

После 29-го тура РПЛ казанский клуб находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место, заработав 29 очков.

В последнем матче сезона «Рубин» дома примет «Уфу», встреча состоится 21 мая.