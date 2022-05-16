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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Рубин» сам во всём виноват

16 Мая 2022 • 16:09 Комментировать
Рубин
...
Уфа
21.05 17:00

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал положение «Рубина».

«Я месяца два назад говорил, что «Рубин» уже давно в таком состоянии. Самое интересное, что все виноваты, кроме главного тренера», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По словам эксперта, то что «Рубин» регулярно проигрывает с крупным счетом, но про это уже никто не вспоминает на следующий день — является странным. Команда сама виновата в том, что попала в такое состояние.

После 29-го тура РПЛ казанский клуб находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место, заработав 29 очков.

В последнем матче сезона «Рубин» дома примет «Уфу», встреча состоится 21 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Мостовой РПЛ
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