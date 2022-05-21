«Матч ТВ» опроверг информацию, озвученную Черданцевым об увеличении числа команд в РПЛ

Продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин выступил с заявлением, в котором опроверг слова комментатора телеканала Георгия Черданцева.

Ранее журналист в эфире программы «После футбола» заявил, что планируется увеличение числа команд в РПЛ. Таким образом, по его информации, «Рубин» и «Арсенал» не вылетели в ФНЛ, а должны были сыграть в стыках против «Оренбурга» и «СКА-Хабаровска» соответственно.

«По информации, озвученной в программе «После футбола» со ссылкой на авторитетные источники, - в следующем сезоне расширения РПЛ не будет - сыграют 16 команд», — написал Акулинин в своём телеграм-канале.

