Агаларов: «Впереди две очень важные игры»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал победу команды в последнем туре чемпионата России над «Рубином» (2:1).

«За такие эмоции мы и любим футбол! Спасибо каждому за поддержку! Впереди две очень важные игры», — написал Агаларов в социальной сети.

«Уфа» одержала волевую победу над казанским «Рубином» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги, эта победа позволила уфимцам выбраться из зоны вылета. Теперь клуб примет участие в стыковых матчах против представителя Футбольной национальной лиги «Оренбурга» за право остаться в элитном дивизионе.

Первый матч запланирован на 25 мая, ответная встреча пройдет 28 числа этого же месяца.