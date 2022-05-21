Сегодня, 21 мая, завершился матч 30-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» благодаря победе над «Рубином» спаслась от прямого вылета из РПЛ.

В составе казанского клуба Виталий Лисакович вывел свою команду вперёд на 37-й минуте. Владислав Камилов во втором тайме сравнял счёт, а на 91-й минуте Дилан Ортис вывел гостей вперёд. «Рубин» мог спастись от поражения и прямого вылета из РПЛ на 104-й минуте. Команда получила право на 11-метровый, но Виталий Лисакович пробил в штангу и отправил «Рубин» в ФНЛ.

После победы «Уфа» показала эмоции команды в раздевалке. Напомним, уфимцы сыграют в стыках против «Оренбурга».