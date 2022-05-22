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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Онугха — о вылете «Рубина»: «Надеемся на мораторий»

22 Мая 2022 • 11:43 Комментировать
Рубин
1:2
Уфа
окончен

Нападающий «Рубина» Герман Онугха прокомментировал поражение от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, эта неудача привела к прямому вылету казанского клуба из РПЛ.

«Очень тяжело комментировать. В раздевалке Слуцкий поблагодарил и сказал, что старались», — приводит слова Онугхи «РБ Спорт».

Нападающий признался, что сейчас все в команде питают надежду на то, что будет введён мораторий на вылет.

25-лнетний Онугха является игроком датского клуба «Вайле» и выступает за «Рубин» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провёл в составе казанцев 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Герман Онугха
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