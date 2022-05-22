Защитник «Рубина» о вылете в ФНЛ: Уход легионеров повлиял на команду? Это банальные отмазки

Защитник «Рубина» Георгий Зотов в разговоре с журналистами высказался по поводу вылета казанской команды из РПЛ.

Зотов заявил «Спорт-Экспрессу», что сейчас испытывает ужасные ощущения и ничего кроме извинений сказать не может. Защитник отметил, что не стоит говорить о том, что «Рубин» вылетел из-за массового ухода легионеров, так как это банальные отмазки, ведь оставшиеся футболисты должны были проявлять профессионализм и добиваться поставленной цели.

Напомним, «Рубин» в последнем туре проиграл «Уфе» со счётом 1:2 и напрямую вылетел из РПЛ в подэлитный дивизион.