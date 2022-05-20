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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олич: «Я не против Березуцких, но если нет результата, то будут проблемы»

20 Мая 2022 • 09:29 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.80
21.05 17:00

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от работы наставника «армейцев» Алексея Березуцкого в нынешнем сезоне РПЛ.

Хорватский специалист отметил, что несмотря на обилие хороших игроков в составе, результаты команды Березуцкого оставляют желать лучшего.

«В таком случае всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них, но если тренер не показывает результаты, то будут проблемы», — цитируют Олича «Известия».

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер ЦСКА попросил руководство московского клуба освободить себя от занимаемой должности, однако позже российский специалист опроверг этот слух. 

За один тур до конца чемпионата ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Березуцкого проведут завтра, 21 мая, против «Ростова». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ивица Олич Алексей Березуцкий
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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