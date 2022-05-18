Головин: Фернандес запомнился профессионалом

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал заявление защитника ЦСКА Марио Фернандеса о приостановлении карьеры.

«Он взрослый человек, поэтому сложно как-то комментировать его решение. Значит, ему так будет лучше, ему виднее», — сказал Головин «Чемпионату».

Хавбек отметил, что во времена их совместной игры в ЦСКА, Фернандес запомнился большим профессионалом и хорошим человеком.

Ранее стало известно, что Фернандес приостановит свою карьеру и вернется в Бразилию.

С ЦСКА защитник три раза стал чемпионом России, столько же раз выиграл Суперкубок России и стал обладателем Кубка России.